Alonzo s'inquiète avant Angers

Sur La Chaîne L'Equipe, Jérôme Alonzo s'est dit préoccupé par la forme actuelle de l'OM.





"C'est une semaine qui peut compter. A Rennes, ça se goupille mal. Ce n'était pas souvent le cas. Souvent en championnat, ça se goupillait bien. Est-ce que là ça tourne un peu ? Après, il y a ce match extrêmement moyen contre Reims, qui peut se finir autrement. C'est un très mauvais résultat. Angers arrive et ce n'est jamais facile, donc c'est une semaine qui peut compter."



Après deux rencontres sans victoire, l'OM perd en effet du terrain sur ses concurrents directs, malgré ses deux matchs en retard. L'équipe dirigée par André Villas-Boas doit absolument retrouver le chemin de la victoire, pour recoller à Lille (1e), Lyon (2e) et le PSG (3e), qui ont respectivement 5, 5 et 4 points d'avance sur l'OM (4e).