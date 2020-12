Eyraud critique l'ancienne chaîne OMtv

Le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, s'est exprimé durant une conférence nommée Le Shack sur les ex-salariés de l'ancienne chaîne phocéenne.





Ses propos, durs, rappellent ses critiques récentes sur le problème, selon lui, du supportérisme des salariés de l'OM : "Quand je suis arrivé, la stratégie digitale de ce club, c'était une chaîne diffusée sur câble et satellite en France, qui s'appelait OMtv. Avec des gens qui l'exploitaient qui étaient fascinés du pouvoir et de l'influence qu'ils avaient l'impression d'avoir en présentant une émission en plateau. Mais ça, c'est le 19e siècle des médias, c'est Le Petit Journal. C'est n'importe quoi. J'ai d'abord regardé si ces gens étaient capables d'être réemployables, de travailler sur une stratégie médias full digital, réseaux sociaux, plate-forme OM... Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que malheureusement non. La moitié d'entre eux ont dû quitté l'entreprise parce qu'ils étaient incapables d'être sur un positionnement différent de ce qu'ils avaient eu l'habitude de faire pendant des années."



Une nouvelle charge incroyable d'un président de l'OM, qui affirme en somme que les gens du club ne doivent pas supporter l'équipe phocéenne. D'où la présence de Hugues Ouvrard, directeur général délégué de l'OM depuis juillet 2020, mais également supporter du PSG, qui avait insulté avec véhémence le club phocéen sur ses réseaux sociaux personnels, il y a quelques années ? Si c'est la nouvelle stratégie de recrutement du club, on ne la valide pas...