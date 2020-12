Kamara : "On ne peut pas tout le temps aller de l'avant"

En conférence de presse, Boubacar Kamara a évoqué la tactique de l'équipe et a répondu aux critiques de Florian Thauvin sur le jeu de l'OM, notamment face à Reims (1-1).





"Si je pense comme Florian Thauvin, que l'OM est trop stéréotypé ? On ne peut pas aller tout le temps de l'avant. Il faut marquer des temps de possession. Après, je pense que Flo a parlé après le match, il était à sang et surtout énervé. Il ne faut pas oublier ce que l'on a fait auparavant, même si c'est vrai que les derniers matchs ont été assez difficiles pour nous. C'est vrai que parfois on pourrait plus attaquer, mais le temps de possession ça dérange aussi l'équipe adverse, car elle court après la balle. Ce sont des consignes ? Toutes les équipes calment et ont des temps de possession. C'est vrai que les consignes du coach, c'est d'avoir de la possession. Donc on essaye de le reproduire, ça peut plaire à certains et déplaire à d'autres."



Si la tactique olympienne n'a pas eu l'efficacité escomptée contre Reims, samedi, celle-ci a pour l'instant mené l'OM à la 4e place du classement, avec deux matchs en retard. Le jeu de l'équipe n'est pas toujours, ni très souvent, flamboyant, mais est d'une indéniable efficacité (8 victoires et 4 nuls en 14 rencontres de L1).