Villas-Boas parle des absents contre Angers

Opposé à Angers mercredis soir, à 21h, l'OM devra faire sans plusieurs joueurs.





En conférence de presse, hier, André Villas-Boas a évoqué plusieurs dossiers : "On va attendre la décision de la CNOSF, on devrait l'avoir aujourd'hui ou demain. S'il est suspendu, il restera à Marseille. (Valentin) Rongier, c'est dur pour lui mais il est prêt et va jouer. (Morgan) Sanson continue sa récupération, j'espère les avoir avec (Jordan) Amavi pour le Trophée des Champions (le 13 janvier 2021). Pas avant, ça va être compliqué."



Yuto Nagatomo, buteur contre son camps contre Reims (1-1) samedi, devrait à nouveau être titularisé à la gauche de la défense. Au milieu du terrain, si Pape Gueye est finalement suspendu, Mickaël Cuisance devrait être titulaire. Il part avec une longueur d'avance devant Kevin Strootman (30 ans).