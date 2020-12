Brisbois critique la dernière sortie d'Eyraud

Le présentateur de l'After Foot, émission de radio de RMC, s'en est pris au président de l'OM.





Jacques-Henri Eyraud a en effet déclaré qu'il ne voulait pas beaucoup de Marseillais dans l'encadrement de l'OM, car les résultats faisaient trop fluctuer leur moral, et donc leur capacité à bien faire leur job. Gilbert Brisbois a exprimé son désaccord profond : "Eyraud ne veut plus de Marseillais à l'OM, en fait... Il a une théorie. Cette déclaration, je trouve ça totalement hallucinant ! Le foot, c'est le truc de la passion par excellence. Il y a des gens qui sont dévoués pour un club. L'OM devrait être capable de trouver des gens passionnés mais détachés. Bien sûr que ça existe ! Tout ça va plaire aux supporters marseillais..." conclue-t-il avec ironie.



Dans l'encadrement des grands clubs européens, comme le Real Madrid ou le Bayern Munich, on trouve souvent des supporters du club, anciens joueurs ou non. On ne voit pas pourquoi l'OM devrait s'en passer.