Villas-Boas est en désaccord avec Thauvin

L'entraîneur de l'OM a répondu à son ailier de 27 ans, qui s'était plaint avec véhémence de la prestation de l'équipe après le match nul 1-1 contre Reims, samedi.





"Déjà, vu comme le match était, j'étais content de ne pas perdre, on était trop ouvert, on prenait des contres. Après, je pense que (Florian) Thauvin a parlé d'une frustration personnelle. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ses déclarations. On ne pouvait pas faire grand-chose car ils étaient fermés. Nous-mêmes on a joué comme ça parfois. C'était dur. Et évidemment quand des joueurs clés comme lui et (Dimitri) Payet ne trouvent pas les espaces, ils deviennent frustrés. J'ai parlé avec lui de ses déclarations, pour dire que je ne pense pas que c'était comme ça."



Après avoir ouvert le score tôt dans le match (20e), Reims a défendu à 11 devant ses cages la majeure partie de la rencontre. Difficile, de cette façon, de gagner la partie, même si les Olympiens ont eu le mérite de revenir au score grâce à Florian Thauvin.