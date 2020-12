Villas-Boas évoque à nouveau le mercato

André Villas-Boas s'est de nouveau exprimé sur le mercato. Il a répété que l'OM ne bougerait pas en début de marché et serait attentif aux opportunités, à la fin du mois.





"On a déjà parlé du mercato d'hiver, je vais me répéter. Ce que j'attends, c'est que finalement ça va bouger dans les dernières semaines de janvier. On ne fera rien au début de ce mercato. Si on peut, on va continuer de chercher un attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Et pour le reste, pas grand-chose. Il faudra voir si ça bouge un peu sur les intérêts concernant nos joueurs. Et si c'est le cas, il faudra s'activer pour les remplacer. En tout cas, s'il y a des arrivées, ce seront des prêts, pas des achats", a-t-il confié en conférence de presse.



Les possibles départs de Morgan Sanson et Florian Thauvin ont été évoqués dans les gazettes, ces dernières semaines.