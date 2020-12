Eyraud veut moins de Marseillais à l'OM

Lors d'un Shack Talk, Jacques-Henri Eyraud a expliqué pourquoi il privilégiait le recrutement de "non-Marseillais", au sein du club phocéen.





"Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C'est un danger et c'est un risque. Après une série de défaites, j'ai vu que les visages se refermer, les dépressions étaient proches. En termes de productivité l'impact d'une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela, ça ne va pas", a déclaré le président de l'OM, dans une vidéo sortie le 8 décembre, mais qui ne fait le buzz que depuis ce weekend.



Des propos qui peuvent surprendre et qui expliquent peut-être pourquoi il n'a pour l'instant pas recruté d'anciens joueurs. Il serait intéressant de savoir ce qu'en pensent les dirigeants du Real Madrid, du Bayern Munich, ou encore de Liverpool.



JHE ne réagit plus aux polémiques et n'a notamment pas pris la défense de son entraîneur, la semaine passée. Il a en revanche de drôles de conseils à donner en ce qui concerne le management.