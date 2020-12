Lopez : "Nous avons une très bonne relation avec l'entraîneur"

Maxime Lopez (23 ans) a donné de nouvelles indications sur sa signature à Sassuolo. Il pense s'être bien adapté.





"C'est vrai que l'entraîneur me voulait beaucoup et depuis que je suis arrivé, nous avons une très bonne relation. Je me suis tout de suite adapté, le rôle que je préfère est au milieu du terrain et je veux bien faire pendant cette saison", a déclaré le joueur prêté par l'OM, au micro de Sky Italia.



Pour rappel, son option d'achat sera automatique, s'il joue un certain nombre de matchs (20) avec le club italien. Il a pour l'instant disputé 9 matchs de Serie A, dont 8 comme titulaire, et inscrit 1 but. Dimanche, son équipe s'est inclinée face au Milan AC (1-2). Elle pointe à la 6e place du classement, à égalité de points avec le SSC Naples.



Mercredi, Lopez devrait participer au match prévu contre la Sampdoria.