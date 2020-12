Discipline : le dossier Gueye fera-t-il jurisprudence ?

L'OM a saisi le CNOSF afin de faire sauter le carton de Pape Gueye (21 ans). Il tenterait d'exploiter les erreurs de Clément Turpin.





D'après les informations relayées par RMC Sport, le club phocéen a saisi le comité national olympique, car il suspecte que la VAR soit intervenue auprès de l'arbitre afin qu'il donne un carton jaune au milieu de terrain. Or la vidéo ne peut pas intervenir pour un avertissement, même s'il s'agit du second. L'appel va permettre d'accéder aux enregistrements et donc d'analyser les échanges entre le car de la VAR et Turpin. Le dossier pourrait faire jurisprudence.



Les enregistrements n'ayant pas été fournis vendredi, le CNOSF a suspendu la suspension du joueur phocéen, qui a donc pu jouer face à Reims. Le dossier devrait être examiné en début de semaine. Le verdict décidera de la participation de Gueye à la rencontre prévue à Angers, mercredi.