Beye voit du positif dans cet OM

Habib Beye a donné son avis sur le match disputé par l'OM, face à Reims. Il trouve des points positifs dans l'amélioration du fonds de jeu.





"Sur ce match, Reims a quand même défendu très très bas. Ce n'est pas facile de manoeuvrer Reims quand ça défend en 4-1-4-1, avec beaucoup de densité à l'intérieur... À l'extérieur, l'OM a plus d'espaces. Marseille a montré du caractère en revenant au score. Cette équipe manque encore un peu de vitesse. Mais il y a quand même des points positifs à ressortir de ce que fait Marseille. Par exemple, on retrouve une forme de liaison entre Benedetto et Thauvin, qui était moins fréquente ces derniers temps. Il y a des éléments positifs, le contenu est intéressant. Si Marseille retrouve un trio offensif qui combine, c'est bien. Après, contre Rennes, c'est une défaite à cause des faits de jeu, et face à Reims, ils ne gagnent pas... Donc il va falloir très vite que l'OM enchaîne à nouveau", a déclaré l'ancien capitaine marseillais au micro de Canal+.



L'OM n'aura d'autre choix que de gagner à Angers, afin de ne pas partir en vacances sur une série très négative.