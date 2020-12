Boga rêve de jouer à l'OM

Natif de Marseille, Jérémie Boga (23 ans) rêve de défendre les couleurs de l'OM.





Interrogé par Le Parisien, l'international ivoirien souhaite passer par les rangs phocéens, d'ici le terme de sa carrière : "C'est un rêve depuis tout petit, je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Si ça doit se faire un jour, j'en serai le plus heureux. Dans le cas contraire, je demeurerai le premier supporter de l'OM", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Boga est passé par les rangs de l'ASPTT Marseille, avant de rejoindre Chelsea, où il a terminé sa formation. Il a ensuite été prêté successivement à Rennes, Grenade et Birmingham, pour signer finalement à Sassuolo, lors de l'été 2018. Notamment contaminé



Il n'a disputé que 4 rencontres de Serie A, cette saison, et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2022.