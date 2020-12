Mercato : ça se complique pour Reynolds

L'OM devrait avoir du mal à recruter Bryan Reynolds (19 ans), cet hiver. Le défenseur serait en discussion avancée avec la Roma.





Selon les renseignements obtenus par Nicolo Schira, le latéral droit américain est en passe de tomber d'accord avec l'AS Rome, concernant une signature, en janvier. Ses discussions avec le club de la Louve seraient avancées et un contrat portant sur quatre saisons et demie lui aurait été proposé. Les Romains seraient également disposés à régler un montant de 7,5 millions d'euros à son club, le FC Dallas, pour qu'il accepte de le libérer.



S'il souhaite le faire signer, le club olympien va donc devoir passer à la vitesse supérieure, d'autant que le Milan AC et la Juventus de Turin seraient aussi sur le coup. Pour rappel, d'autres noms ont été évoqués pour remplacer Bouna Sarr, tels que Joakim Maehle (Genk) ou Issa Kaboré (FC Malines). Avec la crise économique, il n'est pas évident que les dirigeants marseillais seront en mesure de débourser une grosse somme pour un renfort.