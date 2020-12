Ménès explique ce qui coince avec cet OM

Comme Bixente Lizarazu, Pierre Ménès pense que l'OM dépend trop de certains de ses joueurs. Et lorsqu'ils sont muselés, il peine à se montrer dangereux.





"Un OM épuisé mentalement a été tenu en échec au Vélodrome par Reims. Les Champenois ont ouvert le score sans avoir tiré sur un but contre son camp de Nagatomo. Les Marseillais ont égalisé dans les arrêts de jeu de la première période par Thauvin, à la réception d'une remise de la tête de Benedetto concluant un joli mouvement. Après le repos, les joueurs de Villas-Boas ont essayé, mais ils n'avaient pas l'énergie nécessaire pour forcer le verrou rémois. Le problème à Marseille, c'est que le danger ne peut venir que de joueurs très ciblés. Quand ils sont plus ou moins maîtrisés, cela devient beaucoup plus dur pour l'OM, qui n'a donc pris qu'un point en deux matchs cette semaine", a écrit le journaliste sur son blog.



Florian Thauvin et Dimitri Payet concentrent effectivement l'attention des adversaires, alors que les autres milieux de terrain paraissent davantage en retrait. Depuis son arrivée à l'OM, Valentin Rongier n'a notamment pas inscrit le moindre but.