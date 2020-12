Lizarazu : "Le PSG, Lyon et Lille sont supérieurs à l'OM"

Bixente Lizarazu croit savoir ce qui coince, à l'OM, à l'approche de la trêve hivernale. Selon lui, l'effectif phocéen n'est pas à la hauteur de celui de ses concurrents et reste dépendant de deux de ses joueurs.





"L'OM est une bonne équipe du championnat, avec un bon entraîneur, mais il faut prendre un peu de recul. Aujourd'hui, des équipes comme le PSG, Lyon et Lille sont supérieures. Dans le jeu, l'OM est dépendant d'une chose : le dépassement de fonction du milieu de terrain, qui pour moi manque de créativité. Et après, de la forme de Payet, et de Thauvin", a déclaré l'ancien latéral gauche des Bleus au micro de l'émission Téléfoot.



Une défaite et un nul et il faudrait tout jeter. Les Marseillais paraissent entamés, physiquement, et la pause hivernale devrait faire du bien. Il ne faut pas oublier qu'au contraire de la plupart de ses concurrents, l'OM n'a pas pu faire de préparation complète, l'été dernier. Plusieurs matchs amicaux avaient notamment été annulés, puis ses premières journées avaient été perturbées par la Covid-19.