Sertic : "Villas-Boas a eu le courage de s'excuser"

Interrogé sur la colère d'André Villas-Boas, cette semaine, Grégory Sertic a donné son avis. Il pense que le coach de l'OM défend avant tout ses joueurs et son équipe.





"Il ne parle pas le français couramment. Il dit que la forme n'était pas bonne, mais que l'homme avait été visé. Quand on l'avait dans le vestiaire ou sur le terrain, il était sanguin sur les consignes, sur le professionnalisme ou pour arriver à l'heure. Sur les principes quoi. Il défend son club et ses joueurs. Alors, quand on touche l'homme, ça peut créer des réactions comme celles-ci. Après, il a eu le courage de s'excuser et ça, je trouve que c'est une bonne chose", a confié l'ancien milieu de terrain de l'OM au micro de Canal+.



Pour rappel, AVB a également offert un maillot de son équipe à Jean-Claude Leblois.