MacHardy : "Je n'ai pas compris les choix de Villas-Boas"

Jonatan MacHardy s'en est pris aux choix d'André Villas-Boas, après le match OM-Reims (1-1).





"Ce match-là, je ne comprends pas du tout les choix d'André Villas-Boas. Il faut remettre en perspective ce qu'il s'est passé contre Rennes. Il y a ce carton, etc. Mais pour l'une des rares fois, depuis le début de la saison, on a vu un Marseille séduisant, conquérant et cohérent, dans le jeu. Tu as ce système en 4-3-1-2 avec un numéro dix et avec deux attaquants. Pipa Benedetto n'est pas tout seul, tu as deux joueurs qui sont dans l'axe. C'est quelque chose que tous les supporters olympiens appellent de leur voeu depuis de nombreuses semaines. Tu commences à le faire enfin et tu vois qu'il y a du mieux dans le jeu. Et ça se traduit par ce match contre Rennes que tu dois gagner s'il n'y a pas cette erreur manifeste d'arbitrage. Ce que je ne comprends pas, ce sont les choix d'André Villas-Boas sur ce match-là. Pourquoi revenir sur un système avec un seul attaquant. Pourquoi, à domicile, jouer avec Valentin Rongier en numéro dix ? Pourquoi jouer, encore une fois, avec Thauvin et Payet sur les côtés ? Et pourquoi jouer avec Benedetto, seul en pointe ? Au final, ça a donné un OM sans beaucoup d'imagination", a notamment lancé le journaliste au micro de RMC.



Les Olympiens, qui paraissaient entamés physiquement, auront certainement à coeur de se rattraper face à Angers, mercredi.