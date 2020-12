Mercato : Gasperini évoque le dossier Maehle

Gian Piero Gasperini s'est exprimé sur la possible signature de Joakim Maehle (23 ans), cet hiver. L'OM paraît désormais hors du coup.





"Ce que je pense de Joakim Maehle ? Je ne sais pas, je vous dirai s'il arrive. Aujourd'hui, il y a la Roma, et aussi Bologne. Sur le marché, on parle de beaucoup de noms, mais tant qu'ils ne sont pas officiels, cela ne veut rien dire", a indiqué le technicien face à la presse.



Pour rappel, les rumeurs font part d'une possible signature du joueur dans le club italien, ces prochaines semaines. Les discussions pourraient se conclure pour un deal supérieur à 10 millions d'euros. L'international danois ne devrait donc pas rejoindre l'OM, comme il avait failli le faire, en toute fin de mercato estival. Et ses dirigeants ont apparemment réussi leur tentative de surenchère.



Cette saison, Joakim Maehle a participé à 16 matchs de Jupiler Pro League, inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives.