Villas-Boas en dit plus sur le mercato

André Villas-Boas s'est à nouveau exprimé sur le mercato. Il pense qu'il se décantera à la fin du mois de janvier.





En conférence de presse, André Villas-Boas a lâché quelques mots sur le marché des transferts de janvier. L'OM sera attentif : "On va voir. Le mercato de janvier bougera seulement à la fin. Je pense qu'on bougera seulement si on a une bonne opportunité. On ne peut pas faire grand-chose sur l'aspect financier. J'attends plus que le mercato bouge fin janvier. On n'attendra pas grand-chose début janvier", a-t-il déclaré face aux journalistes.



Certaines rumeurs font part d'un possible départ de Morgan Sanson. Trois clubs anglais auraient avancé leurs pions, en vue de s'attacher ses services. Il faut dire que le milieu de terrain tarde à franchir un palier, avec l'OM. Il n'a notamment pas su élever son jeu, en Ligue des Champions, alors qu'il était resté pour la jouer. À six mois du terme de son contrat, Florian Thauvin serait également dans le viseur du Milan AC.