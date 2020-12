Villas-Boas : "Je suis très déçu"

André Villas-Boas a fait part de sa grande déception, après le nul concédé par l'OM contre Reims (1-1).





"La stratégie de Reims a bien fonctionné, il n'y a rien à dire. On a des occasions en première période et, en marquant, on les aurait fait sortir plus. Mais quand ils ont marqué, c'est devenu encore plus dur de les faire sortir. En deuxième période, ils sont restés très regroupés et il n'y a pas eu assez de clarté dans notre jeu, pas assez de bonnes actions. Je suis très déçu, c'est une opportunité ratée et je n'attendais pas cela après une bonne prestation, tant qu'on est restés à 11 contre 11, à Rennes", a déclaré le technicien portugais face aux médias.





"C'est plus de la fatigue mentale"

Et de poursuivre : "C'est un coup dur et on était très déçus dans le vestiaire. On devra faire beaucoup mieux que ça contre Angers (mercredi à 21 heures). Là, on a quatre jours et je ne pense pas que la fatigue sera un problème. C'est plus de la fatigue mentale, de la frustration. Les mauvais choix sont plus liés au mental qu'au physique. Notre logique était de penser au classement sans penser à ces deux matches en retard. Donc, aujourd'hui (samedi), c'est deux points de perdus. Mes changements non plus n'ont pas fonctionné."



S'ils veulent passer de bonnes vacances, les Phocéens devront absolument se rattraper en terres angevines, mercredi.