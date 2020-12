Thauvin : "Il y a trop de choses qui ne vont pas"

Seul buteur phocéen, Florian Thauvin (27 ans) a confié sa déception à la suite du nul concédé par l'OM contre Reims (1-1).





"On a la possession du ballon, mais on ne joue que latéral ou vers l'arrière, on ne prend jamais de risque, a pesté le champion du monde français. Il n'y a pas assez de mouvement. Il y a trop de choses qui ne vont pas", a déclaré le milieu offensif au micro de Téléfoot.



S'il a de nouveau soigné ses statistiques personnelles, Flotov n'a pas pu donner la victoire à son équipe. Après la défaite de mercredi, l'OM finit mal son année.