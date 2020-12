Mercato : Thauvin aurait bien un accord avec Milan

Le journaliste Enzo Bucchioni répète que Florian Thauvin (27 ans) s'est déjà entendu avec le Milan AC.





Interrogé par TMW, le journaliste a assuré que le milieu offensif de l'OM avait déjà trouvé un accord avec les Rossoneri, en vue d'une prochaine arrivée. Il se serait entendu pour un contrat qui débuterait en juin, soit au terme de son engagement avec Marseille : "Un nom pour les Rossoneri est certain et c'est Florian Thauvin, 27 ans, un ailier marseillais très rapide qui s'apprête à finir son contrat. Le Français, champion du monde même s'il n'a joué que quelques minutes, aurait déjà un accord avec Milan pour juin, ce qui a irrité Marseille. Essaierons-nous de l'attraper en janvier en libérant quelques millions ? Difficile, mais c'est possible", a-t-il déclaré.



Pour rappel, Todo Fichajes avait aussi annoncé que le joueur de l'OM s'était entendu avec le Milan AC. Or il n'était pas permis que le club lombard négocie avec le Phocéen avant qu'il n'entre dans les six derniers mois de son contrat. On comprend dès lors la colère des dirigeants marseillais et il faut espérer, si l'information se vérifie, qu'ils défendront leurs droits devant la FIFA.



Thauvin ne devrait donc pas prolonger à Marseille. Une très mauvaise nouvelle, compte tenu de la perte pécuniaire que cela représente. Un camouflet pour Jacques-Henri Eyraud, et bien sûr Andoni Zubizarreta, lesquels se sont réveillés bien trop tard.