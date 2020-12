Larqué tacle Villas-Boas pour ses propos sur l'arbitrage

Jean-Michel Larqué loupe rarement une occasion de se payer un entraîneur de l'OM. Il s'est payé André Villas-Boas, suite à ses propos sur Clément Turpin.





"Soit clair, si tu as envie de parler de Turpin, dis les choses comme tu les penses ou ne dis rien. Ne dis pas tout et son contraire. Ce n'est pas possible de dire que Clément Turpin influence les résultats de l'OM et qu'il se montre partial. C'est tout ce que je n'aime pas dans cette intervention. Il pouvait dire qu'avec Turpin, ça ne se passe pas bien et essayer de régler le problème. Il veut gommer ce qu'il a dit auparavant en disant que Turpin est le meilleur", a déclaré le consultant au micro de RMC.



Les statistiques de Clément Turpin parlent d'elles-mêmes, et depuis de nombreuses années. S'il est si fort pour critiquer les propos des autres, quelle est donc la solution proposée par Jean-Michel Larqué pour que cela change ? Comme l'ensemble des acteurs de la planète phocéenne, André Villas-Boas ne sait tout simplement plus quoi faire pour que l'OM soit arbitré normalement...