Arbitrage : deux petites victoires pour Eyraud ?

Jacques-Henri Eyraud travaillerait en coulisse à améliorer l'équité de l'arbitrage français. Il aurait obtenu deux petits succès.





Selon les renseignements publiés par Le Parisien, JHE s'évertue de convaincre ses confrères et la LFP d'appliquer quelques changements à l'arbitrage de la Ligue 1. Le quotidien croit savoir qu'il est parvenu à faire en sorte que la commission de discipline suive à présent systématiquement l'avis du CNOSF (comité olympique français, NDLR), lorsqu'un appel est réalisé par un club. Et un groupe de travail devrait bientôt voir le jour concernant les suspensions liées aux avertissements. Les joueurs sont pour l'instant sanctionnés d'un match, dès lors qu'ils écopent de 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres. La règle est différente dans certains autres championnats.



Pour rappel, l'OM est (de loin et malgré ses 2 matchs en retard) le club le plus sanctionné par des cartons, en Ligue 1, bien qu'il ne joue pas de façon très rugueuse. Il a écopé de 40 cartons jaunes et 4 cartons rouges, depuis le début de la saison.