Debris : "Villas-Boas a noué de vraies relations avec ses joueurs"

Charles Debris, docteur en STAPS et préparateur mental, a donné son avis sur la faculté de cet OM de ne pas perdre 2 matchs consécutifs. Il a souligné le rôle principal occupé par André Villas-Boas.





"L'OM a un vrai effectif de Ligue 1, solide, qui arrive à se remobiliser à échéance immédiate avec une référence : Villas-Boas. Il est central là-dessus. On le voit bien dans ses interventions : il travaille dans un premier temps sur les matchs précédents. Il a un discours pédagogique, presque un discours de formateur, en essayant d'évaluer les causes de l'échec et en le relativisant. Dans un deuxième temps, il peut ainsi plus facilement remobiliser ses hommes", a-t-il confié à L'Équipe. Il pense que le Portugais a bâti : "Il a un groupe de joueurs qui est à son écoute, il a noué de vraies relations avec ses joueurs. Et avec des mecs de tempérament comme Alvaro, Payet ou Amavi, avec des joueurs du niveau de Mandanda, Thauvin ou Sanson, s'ils ne gagnent pas le match suivant, ils ne le perdent pas."



Il ne s'agirait bien sûr pas d'imaginer que la rencontre contre Reims est remportée d'avance grâce à cet état d'esprit revanchard. Et l'an passé, la formation de David Guion était venue s'imposer au Stade Orange Vélodrome (2-0). L'OM n'a d'ailleurs plus gagné face à elle depuis mai 2016.