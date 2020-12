Droits TV : Labrune veut changer la répartition

Vincent Labrune aurait demandé de la patience aux clubs de Ligue 1, concernant les droits TV. Il envisagerait également de changer la répartition des droits.





D'après les éléments recueillis par RMC, le président de la LFP "a requis la patience des clubs", lors d'un conseil d'administration, vendredi matin. L'accord avec Mediapro doit encore être validé par tribunal de commerce de Nanterre, et Canal+, grand gagnant de cette histoire, n'a pour l'instant pas fait d'offre pour reprendre les droits de diffusion. Le groupe espagnol va retransmettre les matchs jusqu'au 31 janvier, au plus tard.



Le média ajoute que VLB a fait savoir aux présidents de clubs qu'il faudrait certainement revoir la répartition des droits TV. Pour rappel, elle avait été renégocier après l'annonce de l'accord avec Mediapro et se révèle très favorable (c'est coutumier en L1) aux "petites" et "moyennes" formations, au détriment des locomotives.