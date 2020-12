Mercato : Mitroglou aurait refusé une offre saoudienne

Kostas Mitroglou (32 ans) aurait refusé une proposition émanant d'un club saoudien et assorti d'une rémunération XXL. Il se serait déjà entendu avec l'Olympiakos.





D'après les éléments recueillis par Sport 24, l'attaquant grec a recalé l'offre d'une formation saoudienne, laquelle était assortie d'un salaire de 5,5 millions d'euros par an. À six mois du terme de son contrat, il a préféré rester à l'OM. Pour rappel, il perçoit pour l'instant environ 4 millions d'euros brut.



Écarté du groupe, Mitroglou s'est déjà entendu avec l'Olympiakos, croit savoir le média. Il attendrait que l'entraîneur Pedro Martins valide l'opération. On peut imaginer qu'il serait favorable à un départ dès cet hiver, alors qu'il n'a pas été aligné une seule minute par André Villas-Boas, cette saison.



Auteur d'une première année correcte avec l'OM, Mitroglou a ensuite alterné les périodes de forte motivation et confiance, et celles plus compliquées. Ses prêts successifs à Galatasaray et au PSV Eindhoven se sont révélés être des échecs.