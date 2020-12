Villas-Boas : "La moyenne de points avec Turpin est très désagréable"

André Villas-Boas ne sait pas quelle attitude adopter alors que l'OM est sanctionné de plus de cartons par les arbitres que ses rivaux. Il a également pointé du doigt l'attitude de Clément Turpin avec Marseille.





"On a une moyenne de points avec monsieur Turpin qui est très désagréable", a confié le coach portugais en conférence de presse. Il ne sait pas trop quel discours tenir face au souci rencontré par l'OM avec l'arbitrage : "Je ne sais pas, c'est mieux quand les arbitres suivent une ligne de régularité. Normalement elle est consistante. C'est aussi le cas dans la façon dont l'OM est cartonné. Il nous manque des explications. Il y a différents coachs, effectifs et c'est quelque chose qui frappe toujours l'OM. Il faut aussi alerter, parce que ce n'est pas trop normal."



Et de poursuivre : "C'est un dossier où je ne veux pas rentrer. Turpin a été très autoritaire. C'est le meilleur en France, mais du meilleur en France, j'attendais plus. Je l'ai trouvé très distant de nos joueurs, très proche des autres. J'attends de lui qu'il fasse son auto-critique." Il a également indiqué apprécier l'arbitrage en France, pour sa régularité d'un match à l'autre, mais à nouveau regretté leur sévérité avec son équipe : "Les stats sont les stats. L'OM est beaucoup cartonné."



Cette saison, l'OM caracole en tête des équipes les plus sanctionnées, avec 40 cartons jaunes et 4 cartons rouges. Et il compte deux matchs en moins. Les joueurs payent chers leurs mauvaises prestations. Clément Turpin a-t-il déjà été sanctionné pour l'une des (énormes) erreurs commises avec Marseille ?