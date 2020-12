Alvaro : "L'arbitrage a été mauvais contre Rennes"

Alvaro Gonzalez (30 ans) a répondu aux questions des journalistes, ce vendredi, en conférence de presse. Il a évoqué l'arbitrage de Clément Turpin, ainsi que les objectifs pour la suite de la saison.





"Je vais parler de Rennes, on a vu toutes les images il n'y a rien dans les actions de Pape. L'arbitrage n'a pas été bon, mais on va continuer. Quand on est mauvais, on nous le dit. Si demain je coûte deux buts à mon équipe, on me le reprochera, c'est pareil pour les arbitres", a déclaré l'Espagnol (en français).





"Je suis ici pour jouer la Champions League l'an prochain"

Il espère se qualifier pour la C1, la saison prochaine : "Oui, le mieux pour nous, c'est que c'est fini la Champions League. La mentalité la concentration de l'équipe en ligue 1 est différente. Moi, je suis ici pour jouer la Champions League l'an prochain. C'est l'objectif." Il pense que le niveau s'est resserré dans le haut du classement de Ligue 1 : "C'est mieux pour la compétition, les supporters quand il y a 5 équipes qui peuvent se battre pour le titre. Cette année, pris est plus au niveau des autres, et ils ont beaucoup de matchs. Et il y a aussi Lille, Lyon, Monaco et nous... On a ce qu'il faut pour être en haut du classement."



Comme l'année passée, l'expérience d'Alvaro Gonzalez paraît faire beaucoup de bien à l'arrière-garde phocéenne. Pour rappel, il a joué 42 matchs depuis son arrivée à l'OM, lors de l'été 2019.