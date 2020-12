Riolo : "L'expulsion de Gueye est injustifiée"

Comme Rolland Courbis, Daniel Riolo considère que le carton rouge pris par Pape Gueye (21 ans) est injuste.





"Parmi les équipes du haut de tableau, l'OM avait l'adversaire le plus dur. Aller à Rennes on pouvait s'attendre à ce que ce soit compliqué pour Marseille et pourtant, c'est l'OM qui a le mieux joué de toutes les équipes, en tout cas sur la première période. Après l'expulsion que je trouve injustifiée de Pape Gueye les marseillais se retrouvent à perdre le match, car Rennes termine bien. Ils gagnent vraiment le match à l'usure, car ils n'étaient pas bien. C'est dur de trouver du positif quand tu perds, mais en tout cas les Marseillais peuvent se regarder dans une glace et je trouve que c'est encourageant pour l'OM ce que j'ai vu", a déclaré le journaliste au micro de RMC.



L'OM a rendez-vous avec Reims et Angers, avant la trêve hivernale. Il devra faire de beaux résultats pour espérer coller au groupe de tête.