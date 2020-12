Mercato : l'OM courtiserait Bryan Reynolds

L'OM aurait inscrit le nom de Bryan Reynolds (19 ans), en vue de renforcer le côté droit de sa défense.





D'après le site officiel de la MLS, les dirigeants olympiens suivent de près la situation du défenseur du FC Dallas. Sa piste pourrait être activée pour le cas où Joakim Maehle rejoindrait finalement l'Atalanta Bergame, lors du mercato hivernal. Le club phocéen devrait néanmoins faire face à une concurrence sérieuse, puisque l'AS Rome, la Juventus et le Milan AC seraient aussi intéressés. Le club de la Louve aurait d'ailleurs déjà formulé une proposition de 7,5 millions d'euros.



Depuis ses débuts, en 2019, Bryan Reynolds a participé à 29 rencontres de MLS et délivré 5 passes décisives. Il est particulièrement réputé pour ses centres et sa faculté à mettre ses partenaires en situation de tir. Il est également performant sur les duels aériens (il mesure 1m88) et pourrait constituer une alternative intéressante à Hiroki Sakai.



De nombreux noms sont repris par la presse, en vue du prochain marché des transferts phocéens. Pour autant, il est pour l'instant difficile de déterminer les moyens dont disposeront les dirigeants, alors que la crise économique a fortement impacté le club.