Courbis : "L'expulsion est sévère"

Rolland Courbis considère que l'expulsion de Pape Gueye (21 ans) par Clément Turpin est sévère.





"On peut considérer que l'expulsion est sévère. Quand on sait que tu vas priver une équipe d'un joueur jusqu'à la fin du match aussi tôt, c'est quand même difficile d'expulser un joueur comme ça. Et ce n'est pas forcément que pour le match de l'OM de ce soir. Il y a d'autres matchs ou cela se passe comme ça et c'est regrettable", a déclaré le consultant au micro de RMC.





"Ils deviendront un candidat sérieux"

Et d'ajouter : "On a vu depuis le début de la saison des matchs laborieux de l'OM qui se terminaient par des victoires. Ce soir le point positif pour moi, même s'il y a défaite, c'est le visage qu'ils ont montré en première période. Après tu ramènes zéro point parce qu'il y a un tournant du match, mais qu'ils continuent à jouer comme la première mi-temps et ils deviendront un candidat sérieux."



La décision de Turpin a eu un impact évident sur le résultat de la rencontre. Au classement, le club olympien est désormais à 5 points du leader, le LOSC.