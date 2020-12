Ligue 1 : Nicollin s'attend à des faillites

Laurent Nicollin s'attend à ce que des clubs fassent faillite, suite à la mise en retraite de Mediapro. Il pense aussi que la Ligue 1 va connaître un nouveau départ de ses talents.





"Si demain il n'y a pas de repreneur et pas d'argent qui entre, ça sera très, très lourd. Là on comptera les morts. J'ai la chance d'avoir onze ans de Ligue 1 derrière moi donc j'ai des fonds propres, je suis le troisième ou quatrième club en fonds propres, mais malheureusement, ils vont disparaître en un claquement de doigts", a déclaré le président du MHSC lors d'un entretien accordé au Parisien.





"Ça va automatiquement affaiblir notre championnat"

Et de poursuivre : "Ça fait des années et des années de gestion sereine qui vont s'effacer d'un coup parce que du jour au lendemain on n'a plus rien. Après, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières non plus parce qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté et souffrent également du virus tous les jours, mais c'est une situation qui est très compliquée. Certains clubs peuvent faire faillite. Et, de toute façon, il va y avoir une fuite des joueurs. Ça va automatiquement affaiblir notre championnat qui, pour certains, n'était déjà pas un des meilleurs."



Pour rappel, Mediapro est censé verser 100 millions d'euros (il a déjà réglé 64 millions d'euros), avant de rendre les droits de diffusion à la LFP. Canal+ pourrait faire une proposition pour les récupérer, ces prochains jours.