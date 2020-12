Mercato : trois clubs anglais sur Sanson ?

Trois clubs de Premier League pourraient faire une proposition pour Morgan Sanson (26 ans), lors du mercato hivernal.





Selon les informations rapportées par SkySports, trois formations de l'élite anglaise ont coché le nom du milieu de terrain de l'OM, en vue d'un transfert, en janvier. Les dirigeants phocéens attendraient une proposition de 25 millions d'euros pour le laisser filer.



Sérieusement impacté par la crise économique, le club marseillais a jusque-là été tenu à bout de bras par son actionnaire, Frank McCourt. Sous réserve qu'il y ait des offres, on peut s'attendre à des départs, ces prochaines semaines. Comme d'autres, Morgan Sanson était resté pour disputer la Ligue des Champions sous le maillot olympien. Il n'a pas vraiment été à la hauteur et pourrait être tenté de traverser la Manche, alors que son contrat porte jusqu'en 2022.



Depuis son arrivée à l'OM, le natif de Saint-Doulchard a joué 154 matchs, toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué 25 buts et délivré 19 passes décisives. Un départ pourrait peut-être l'aider à franchir le palier sur lequel il paraît bloquer, à Marseille.