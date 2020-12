L'OM perd beaucoup plus avec Turpin

Le carton rouge infligé à Pape Gueye par Clément Turpin fait grincer des dents, cette fin de semaine. Il a clairement coûté la défaite à l'OM, contre Rennes (1-2). Depuis ses débuts, le club phocéen affiche un taux de défaites plus élevé lors des matchs qu'il arbitre.





Quand La Provence et L'Equipe sont occupées à tailler André Villas-Boas, d'autres médias font le point sur l'arbitrage de Clément Turpin, lequel a certainement coûté la défaite aux Phocéens, mercredi contre Rennes (1-2). En Ligue 1, le natif d'Oullins a arbitré l'OM à 30 reprises (10 victoires phocéennes, 8 nuls et 12 défaites). Lors de ces rencontres, le taux de succès marseillais n'a été que de 33,3 %, contre 48,8 % de façon générale. Celui des défaites a en revanche été plus important (40,0 % contre 22,8 % habituellement). Et au contraire de ce qu'on pourrait croire, il est loin de n'avoir arbitré que des "chocs" : Lille (2 fois), Lorient (2 fois), Nancy (1 fois), ASSE (4 fois), Lyon (4 fois), Rennes (3 fois), Montpellier (2 fois), PSG (3 fois), Nantes (1 fois), Monaco (5 fois), Bordeaux (1 fois), Nice (1 fois), Nîmes (1 fois). Pire, avec Turpin, l'OM a été sanctionné de 8 penalties et en a obtenu 4. À titre de comparaison, le PSG en a eu 10 pour lui, et 3 contre lui, avec cet arbitre. Lyon en a obtenu 8, et s'en est vu siffler 2 contre lui.



Dans les faits, Turpin avait par exemple refusé un but parfaitement valable à André-Pierre Gignac, pour un hors jeu de... Loïc Rémy, lors d'OM-Lyon de 2010-2011 (1-1). Il avait oublié un penalty après une double-main assez énorme de Milan Bisevac, lors de Lyon-OM de 2012-2013 (0-0). Au retour, il avait accordé un penalty imaginaire à Bafétimbi Gomis (qui avait trop poussé son ballon). L'OM s'était incliné 1-4, ce qui avait d'ailleurs fait marrer Vincent Labrune. Cette même saison, il avait donné un penalty au PSG alors que Rod Fanni avait fait faute en dehors de la surface (2-0 pour Paris). En 2014-2015, il avait expulsé Giannelli Imbula pour une faute fantasmagorique, lors du Clasico au Parc des Princes. Ce même exercice, il avait accordé un but à l'ASSE malgré une faute grossière, et il avait oublié un penalty flagrant face à Montpellier, lors de la 2e journée. En 2017, il avait validé un but de Diego Rolan, alors que le juge de touche avait levé le drapeau et que les joueurs s'étaient arrêtés. Et on en passe...



Non, Turpin et l'OM, on ne peut pas dire que ça l'ait fait jusque-là. Et apparemment ça ne dérange pas la FFF, puisqu'il a été désigné pour arbitrer le match en retard contre Lens.