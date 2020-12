L'OM dénonce l'arbitrage de la L1 avec des graphiques

L'OM a publié plusieurs graphiques, sur Twitter, pour dénoncer le traitement particulier qu'il reçoit de la part de certains arbitres.





Sur le réseau social, le club marseillais a posté plusieurs graphiques qui montrent combien les Phocéens écopent de cartons jaunes plus vite que leurs concurrents. Selon ses calculs, 23,23 % des fautes marseillaises sont sanctionnées d'un avertissement cartonné, contre contre 17,14 % pour Lyon, 13,13 % pour Lille, 12,94 % pour Montpellier et 12,68 % pour Rennes.



Le club olympien réagit ainsi à l'expulsion scandaleuse de Pape Gueye par Clément Turpin, mercredi soir. Le milieu de terrain a écopé d'un carton rouge pour un coup de coude absolument involontaire à un joueur situé derrière lui et qui s'était rapproché pendant qu'il sautait. Sans avoir joué dur, l'OM a déjà pris 40 cartons jaunes et 4 cartons rouges, cette saison, en Ligue 1. Il s'agit du plus gros total devant Angers (36 cartons jaunes et 1 carton rouge) et Lyon (33 cartons jaunes et 5 cartons rouges).



Ce n'est bien sûr pas la première fois que le club s'insurge du traitement qui lui est réservé. Pour autant, les années se suivent et se ressemblent. Les supporters n'ont pas oublié les saisons 2014-2015 et 2017-2018, lors desquelles les erreurs d'arbitrage avaient empêché l'OM de participer à la Ligue des Champions.