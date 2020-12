Ménès : "Il n'y a même pas de geste du coude"

Pierre Ménès considère que Clément Turpin a commis une erreur en expulsant Pape Gueye (21 ans), mercredi soir, lors de Rennes-OM (2-1).





"La première période olympienne a été magnifique, avec de belles occases et l'ouverture du score de Gueye d'une frappe sèche sur un centre de Payet. Malheureusement, mon gars Turpin est alors entré en scène en expulsant le même Gueye pour un coup de coude totalement involontaire sur Niang. Le premier carton jaune était mérité, mais là, il n'y a même pas de geste du coude... Après ça, cela a été plus dur physiquement pour les Phocéens et je ne suis pas certain que Villas-Boas ait fait le bon choix en misant tout sur la défense, car son équipe s'est auto-acculée sur son but", a publié le journaliste sur son blog. Et de conclure : "Pour l'OM, c'est un coup d'arrêt assez immérité au vu de leur prestation tant qu'ils étaient à onze."



Un avis qui diffère notamment de celui d'Habib Beye, lequel a défendu Turpin, au micro de Canal+. Pape Gueye, qui est en grande forme, sera suspendu face à Reims, samedi.