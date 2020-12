Lille va changer de mains

Gérard Lopez se voit contraint de se séparer du LOSC, après que son principal bailleur, le fonds d'investissement Elliott, lui ait mis la pression.





Lundi, le patron lillois se projetait encore sur les saisons à venir. Mercredi, il a confirmé qu'il allait céder son club, dans les prochaines semaines, après avoir perdu la main. L'homme d'affaires est poussé vers la sortie par Elliott, à qui il n'a remboursé que 102 sur les 225 millions d'euros qu'il a empruntés. Un montant auquel il faut ajouter "le rachat du prêt obligataire sur le centre d'entraînement de Luchin et la dette contractée par Michel Seydoux auprès du Crédit Mutuel Nord Europe", explique L'Équipe, soit entre 50 et 60 millions d'euros en plus.



La dette devrait ainsi être rachetée par Callisto Sporting SARL, une société filiale de la holding Merlyn Partners. Olivier Létang devrait être nommé président du LOSC. Christophe Galtier a été conforté à son poste, tandis que Marc Ingla et Luis Campos ne devraient pas continuer. Pour l'instant, il n'y aurait pas de vente de joueurs envisagée pour janvier, "ou alors à la marge".



Leader du championnat, Lille se trouve dans une situation bien étrange. On n'oublie pas qu'avant de reprendre le LOSC, Lopez briguait l'OM. On peut imaginer que le traitement de la presse serait bien différent, si la même chose intervenait à Marseille. Il faut avouer que Frank McCourt a jusque-là parfaitement assumé son rôle d'actionnaire principal.