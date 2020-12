Djellit : "Plombé par l'expulsion sévère de Gueye"

Nabil Djellit admet que l'OM a été victime d'une décision arbitrale défavorable, à Rennes (1-2). Il estime toutefois que l'équipe d'André Villas-Boas a gagné beaucoup d'autres matchs avec de la réussite.





"Plombé par l'expulsion sévère de Gueye par M. Turpin, l'OM s'incline dans un match largement à sa portée. Trois points perdus dans la course au titre. Rennes en a logiquement profité. Malgré les circonstances défavorables pour l'OM, la balance au niveau réussite reste largement favorable... Depuis son arrivée à l'OM, AVB a réalisé un nombre incalculable de hold-up avec un contenu minimaliste. Parfois, ça tourne", a déclaré le journaliste par le biais de son compte Twitter.



L'OM a rendez-vous avec Reims et Angers, d'ici la trêve hivernale. Deux rencontres qui devraient être décisives pour la course au podium.