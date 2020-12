Villas-Boas : "On est l'équipe la plus cartonnée du Championnat"

André Villas-Boas regrette que son équipe soit la plus sanctionnée par les arbitres de Ligue 1.





"On était tellement supérieur en première mi-temps qu'on ne s'attendait pas à un coup comme ça. C'était un match avec beaucoup de duels, donc ça peut arriver à la fin, mais pas de cette façon. Il n'y a pas de volonté d'agresser l'adversaire. Je ne comprends pas tous ces cartons, il n'y en avait que dans un sens, déjà à Nîmes la dernière fois ça s'était passé comme ça avec un premier carton pour Amavi au bout de trente secondes. On est l'équipe la plus cartonnée du Championnat. C'est le cas avec moi et c'était déjà ça sans moi, avant", a déclaré l'entraîneur portugais après la défaite concédée par l'OM en terres bretonnes.



Depuis le début de la saison, les Marseillais ont écopé de 40 cartons jaunes et 4 cartons rouges. L'OM est de loin l'équipe la plus sanctionnée du championnat, alors qu'elle ne développe pas un jeu que l'on peut qualifier de rugueux. Il faudrait peut-être un jour faire le point sur l'attitude de certains arbitres, à l'égard du club, et taper du poing sur la table.