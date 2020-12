Niang : "Un fait de jeu dont on a su profiter"

Mbaye Niang (25 ans) était très satisfait du match réalisé par Rennes, après le succès obtenu contre l'OM (2-1).





"J'ai pu entendre que ce match avait une saveur particulière pour moi. C'était un match comme un autre face à une belle équipe. On est allé chercher la victoire, c'est un match référence. On était un peu timoré au début. Il y a eu un fait de jeu dont on a su profiter. On a fait preuve de maturité pour aller chercher la victoire", a déclaré l'attaquant rennais après la rencontre.



Pour rappel, Niang a provoqué l'expulsion de Pape Gueye, lequel lui a mis un coup de coude involontaire alors qu'il se situait dans son dos. Clément Turpin, Julien Stéphan et Habib Beye ont considéré que le rouge était justifié. Sans cela, il y a fort à parier que le match aurait pris une autre tournure.