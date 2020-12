Villas-Boas voulait "attraper" Leblois

André Villas-Boas a voulu régler ses comptes avec Jean-Claude Leblois, journaliste de La Provence, après la défaite concédée par l'OM contre Rennes (1-2).





Très mécontent de l'édito du matin, le coach de l'OM s'est expliqué avec le journaliste, en conférence de presse, avant de retomber sur lui sur le parking du Roazhon Park. Selon RMC, il s'est dirigé vers lui et a approché son visage du sien, avant que Ricardo Carvalho ne le retienne. Il l'avait prévenu, un peu plus tôt : "Merci hein. Continue comme ça, je t'attrape moi. Si j'ai la chance de t'attraper... Continue comme ça, c'est bien."



Pour rappel, Villas-Boas en voulait déjà à Leblois pour un article intitulé "AVB en C1, touché-coulé". L'édito publié hier (mercredi), dont on peine à comprendre le but si ce n'est à flatter l'amour-propre de son auteur, n'a rien arrangé. Leblois y décrivait un coach "parano" à l'égo surdimensionné. La relation entre les deux hommes promet d'être compliquée, ces prochaines semaines.