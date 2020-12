Stéphan : "C'est involontaire, mais le rouge me paraît justifié"

Face à la presse, Julien Stéphan, le coach des Rennes, a livré son analyse du match Rennes-OM (2-1). Il s'est dit très satisfait.





"C'est une très bonne soirée pour nous, renforcée par les autres résultats de la soirée, ça nous permet de recoller au classement. Ils sont mieux rentrés dans le match que nous, en étant plus dynamiques, plus entreprenants. Le carton rouge, même si le geste n'était pas volontaire, me paraît justifié, ça aurait même pu arriver un peu avant. On a profité de la supériorité numérique d'abord pour s'installer dans leur camp en fin de première mi-temps puis prendre l'ascendant en seconde période. J'ai apprécié qu'on n'ait pas concédé une seule situation en deuxième mi-temps", a-t-il déclaré aux journalistes présents.



Au classement, l'OM pointe désormais à 5 points du leader, le LOSC. Il est également à 4 points du PSG et 3 de Lyon.