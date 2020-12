Villas-Boas : "Je ne pense pas qu'il y a rouge pour Pape"

André Villas-Boas a confié sa déception, après la défaite concédée par l'OM sur le terrain de Rennes (1-2). Il a dénoncé la décision prise par Clément Turpin, lequel a plus que sévèrement expulsé Pape Gueye.





"L'expulsion ? Oui c'est le tournant du match, on peut en discuter. Pape, il ne sait pas que Niang se trouve là, il protège le ballon et le gagne. Après, comme il saute, quand il tombe, il touche Niang au visage. On a demandé à l'arbitre de vérifier la VAR, mais il n'a pas été très intéressé. C'est dur, car on était bien dans le match. On poussait et on maîtrisait, l'expulsion a changé le match. On a essayé de tenir, mais après ils ont mérité à 11 contre 10. C'est dommage pour nous. C'est une défaite, mais félicitations à l'équipe. Il y a un peu de déception, car je ne pense pas qu'il y a rouge pour Pape", a déclaré le coach portugais au micro de Canal+. Et d'ajouter : "Je ne suis pas très content avec l'arbitrage sincèrement, il y a eu beaucoup de jaunes... C'est un arbitre FIFA, je ne suis pas très content."



Compte tenu l'historique, espérons surtout que Turpin n'arbitrera plus l'OM, cette saison. A noter qu'Habib Beye n'a pas pris la défense du club, alors que les images de l'expulsion parlent d'elles-mêmes.