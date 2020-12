Boudjellal en passe de reprendre un autre club ?

Mourad Boudjellal serait sur le point de reprendre le club de Hyères, lequel évolue en National 2.





D'après les éléments recueillis par Var-Matin, l'ancien patron du RC Toulon s'apprête à racheter le club hyérois : "L'ancien président du RCT (2006-2020) est en contacts avancés pour devenir actionnaire majoritaire ou président du Hyères FC, annonce en effet le quotidien. L'ambition serait alors de donner les moyens au club de monter en National dans les plus brefs délais", explique le quotidien dans ses colonnes.



Lilian Compan, qui entraîne Hyères, a confié son enthousiasme : "Si ça se fait, il est évident que Mourad Boudjellal serait la personne idéale pour faire passer un cap au Hyères FC. Nous serions plus solides à différents niveaux et forcément plus ambitieux. Notre visibilité serait supérieure", a-t-il indiqué au journal.



Boudjellal avait révélé il y a quelques jours que Frank McCourt ne souhaitait pas vendre l'OM.