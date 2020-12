Aguerd : "Nous, on veut gagner"

Nayef Aguerd (24 ans) a affiché ses ambitions, avant la rencontre qu'il va jouer face à l'OM. Il espère prendre les trois points.





"Le plus dur c'est de confirmer (après le succès contre Nice, NDLR), d'autant que c'est Marseille équipe en pleine bourre...", a-t-il indiqué en conférence de presse. Et d'ajouter : "On a montré qu'on était capables contre des belles équipes, contre Monaco, Montpellier, Lille. Je pense qu'on n'est pas un adversaire à prendre à la légère et je pense qu'on a un groupe une équipe, qui peut ramener une victoire."





"Ca va être un match comme les autres"

Il souhaite battre l'équipe d'André Villas-Boas : "On sait qu'ils sont dans une bonne dynamique, après chaque match en Ligue 1 est important. Demain, ça va être un match comme les autres et si on met tous les ingrédients, on peut les battre. Il ne faut pas le jouer comme une finale, mais nous, on veut gagner."



Cette saison, le défenseur a inscrit 3 buts en 12 apparitions en Ligue 1 avec l'équipe bretonne.