Stéphan : "Rééditer la performance de ce week-end"

Julien Stéphan a donné son avis sur le match Rennes-OM qui se disputera ce mercredi (21h00). Il se réjouit que son équipe soit parvenue à se relancer, contre Nice. Il s'attend néanmoins à une opposition relevée.





"J'ai le même groupe à disposition pour affronter Marseille. Gomis est encore trop juste pour l'OM, peut-être qu'il sera là pour ce week-end, mais rien n'est encore sur. Après la victoire contre Nice, il y a forcément plus de sourires, plus de joie, mais c'est très court, on a un laps de temps très court pour préparer Marseille. Il faut rééditer la performance de ce week-end face à un très bon adversaire, en confiance, sur une excellente dynamique, très efficace qui joue les premiers rôles. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour marquer, gagner", a-t-il déclaré en conférence de presse.





"C'est l'équipe qui a retrouvé un bon niveau général"

Et de poursuivre : "Même quand ils sont moins bien dans le jeu, ils arrivent à saisir la moindre opportunité pour gagner. Des joueurs internationaux comme Payet ou Thauvin peuvent décanter les matches à tout moment. On va se préparer à toutes éventualités pour demain, mais dimanche, c'est l'équipe qui a retrouvé un bon niveau général. Nice n'a rien eu comme occasion, pas d'opportunités, mais chaque joueur doit être capable d'amener sa pierre à l'édifice. On a réussi à gagner les duels, en étant mieux positionnés et présents sur les premiers, mais également sur les deuxièmes ballons. Je le répète, il faudra qu'on confirmer notre victoire de ce week-end, dans l'organisation, mais également dans le jeu avec ballon. Marseille, un concurrent direct ? S'ils visent le titre, ce n'est pas un concurrent direct !"



L'an passé, l'OM s'était imposé chez les Bretons grâce à un but de Kevin Strootman. Le coach rennais avait alors regretté le manque d'efficacité de ses troupes.