Payet dézingue à nouveau Garcia

Dimitri Payet (33 ans) n'a pas changé d'avis concernant Rudi Garcia. Il considère que le coach lyonnais a été hypocrite.





"Si je me suis réconcilié avec Rudi Garcia ? Non. Avec moi, c'est noir ou blanc. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon. On en parle, c'est plus simple que d'essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd'hui, ça fait partie du passé", a-t-il déclaré lors d'un long entretien donné à L'Équipe.



Fin 2019, le Réunionnais avait trouvé bizarre que le technicien s'engage avec Lyon, étant donné le contenu des causeries qu'il tenait, quand il était à Marseille. Garcia a souvent répété qu'il ne coacherait pas la Lazio de Rome par respect pour la Roma. Il avait visiblement beaucoup moins de considération pour la rivalité entre l'OM et le club de Jean-Michel Aulas.



Lyon reste sur 5 victoires consécutives, en championnat, et est en tête du classement à égalité avec Lille.