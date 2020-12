Amavi souhaiterait prolonger à l'OM

Jordan Amavi (26 ans) souhaiterait poursuivre avec l'OM. Des discussions se tiendraient concernant sa prolongation.





Selon La Provence, le défenseur gauche entend s'inscrire sur la durée avec l'OM. Des discussions seraient toujours en cours avec le club, concernant la reconduction de son contrat. Le quotidien précise que le joueur et ses représentants ont fait connaître leurs souhaits. Ils attendent désormais la réponse des décideurs phocéens.



On ne peut bien sûr que regretter que l'OM se réveille si tard concernant la situation contractuelle des membres de son effectif. Outre Jordan Amavi, Florian Thauvin est dans la même situation et risque bien de quitter le club au terme de son engagement. Boubacar Kamara sera quant à lui à un an du terme de son contrat, en juin, ce qui autorise à penser que sa valeur sera grandement réduite, lors du mercato estival.



Depuis sa signature à Marseille, Amavi a disputé 118 matchs, toutes compétitions confondues. Et après une période compliquée, il affiche depuis environ un an un niveau très intéressant.