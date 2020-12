Payet étonné qu'il y ait autant de journalistes pro-PSG

Dimitri Payet (33 ans) ne regrette pas d'avoir chambré le PSG, après sa défaite face au Bayern Munich (0-1). Il est en revanche étonné qu'autant de journalistes aient pris parti pour le club parisien.





"Des regrets ? Pas du tout. J'aimerais même continuer. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas le prendre au premier degré, a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à L'Équipe. Mais je me suis rendu compte d'une chose : ce n'est pas le PSG qui m'a répondu, même si Presnel Kimpembe l'a fait de bonne guerre en conférence de presse."





"Je ne pensais pas qu'un tweet pouvait les faire dérailler"

Il a toutefois adressé une grosse pique à certains médias : "Non, ma surprise, c'est qu'il y ait autant de supporters de Paris dans les médias. Après, quand on est chambreur, si tu es susceptible, t'es mal. Parfois, ça va un peu loin. Mais c'est parce que c'est l'OM, c'est moi. Je l'accepte. Je sais encaisser. Je me suis réveillé le lendemain (du Clasico gagné 1-0 au Parc des Princes, NDLR) avec des douleurs aux chevilles, oui. Je ne pensais pas qu'un tweet pouvait les faire dérailler comme ça. Tant mieux, ça nous a permis de prendre trois points là-bas. Ce jour-là, on a su rester dans le match."



Certains Parisiens semblent effectivement avoir complètement disjoncté lors du Clasico. Quant aux journalistes sportifs, il paraît évident que certains médias censés demeurer neutres sont loin de l'être. Et ils ne s'en cachent même pas.